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رضا حجازي يكشف تفاصيل "كراسة الامتحان"
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

رضا حجازي يكشف تفاصيل "كراسة الامتحان"

الخميس، 13 ابريل 2017 12:20 م
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قال  الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ورئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه هناك ما يسمى بـ”كراسة الامتحان” وليس البوكليت، وذلك لمحاكاة امتحان نهاية العام.
وأكد في مداخلة ببرنامج “صباحك عندنا” المذاع على شاشة “المحور”، أن الامتحان قريب من هذا النموذج في مواصفاته، مشددا على هناك فرق كبير بين حل هذه النماذج في المدرسة وفي المنزل، خاصة وأن النظام به تحديد درجات.
وتابع أن لجان الإدارة تعمل على فحص المراقبين بخصوص امتحانات نهاية العام.



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