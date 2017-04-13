وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مؤشرات أداء شركات الغزل والنسيجالخميس، 13 ابريل 2017 12:20 م
عقد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس؛ لمتابعة جهود إصلاح وهيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة في ضوء التكليفات الرئاسية الصادرة لتحسين أوضاع منظومة القطن.
واستعرض الوزير - خلال الاجتماع اليوم /الخميس/ - موقف إعداد دراسة تطوير منظومة حليج الأقطان من خلال شركات الحليج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والتي كان المكتب الاستشاري المتخصص قد انتهى من إعدادها وتمت مناقشتها بصورة نهائية، وتحديد حجم الاستثمارات المطلوب ضخها في هذه الشركات والتي من المتوقع أن تتجاوز المليار جنيه، وذلك لتطوير 11 محلجا موزعا على مواقع عدة في الوجهين القبلي والبحري.
كما استعرض الشرقاوي آليات تنفيذ ما جاء بتقرير تطوير المحالج والبدائل التمويلية المقترحة، نظرا لضرورة الإسراع بجهود الإصلاح لتراجع الكفاءة التشغيلية ومعدلات استغلال الطاقة في هذه المحالج في الوقت الراهن، إضافة إلى تقادم الآلات والمعدات التي لم يمسها التطوير منذ عشرات السنوات.
وفي السياق ذاته، ناقش الوزير مع رئيس الشركة القابضة الجهود الرامية لتحسين وضع القطن المصري، وزيادة المساحات المزروعة من القطن، الأمر الذي يمثل أحد الفروض الأساسية لنجاح خطة هيكلة المحالج.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى نهاية فبراير 2017، والتي أظهرت انخفاض الخسائر بنسبة 25% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وكذلك ارتفاع إيرادات النشاط بنسبة 76% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه، وهي زيادة لم تتحقق منذ عدة سنوات، ويرجع هذا التحسن في الأداء نتيجة عدة عوامل على رأسها التوجيهات الوزارية الصادرة للشركات بعدم البيع بأقل من سعر التكلفة، وضخ استثمارات جديدة بقيمة 98 مليون جنيه.
ووجه الوزير بضرورة سرعة استكمال دراسات الجدوى التي يقوم بها المكتب الاستشاري، والخاصة بشركات الغزل والنسيج والملابس خاصة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حتى يتسنى بدء المراحل التنفيذية لخطة التطوير.
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