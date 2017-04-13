يتوجه الفنان القدير سامح الصريطي، غدا “الجمعة”، إلى مدينة تطوان المغربية، للمشاركة في فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي لصناعة الإعلام والاتصال،تحت شعار “الدراما وقيم المواطنة”، خلال الفترة من 15 إلى 18 أبريل الجاري .

وقال الصريطي – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه من المقرر أن يتوجه صباح غد “الجمعة” إلى المغرب للمشاركة في أعمال المؤتمر، الذي ينظمه المركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام والاتصال، مضيفا أنه يشارك بالمؤتمر عدد من الأساتذة والباحثين والفنانين وخبراء في مجال الصحافة والإعلام والبحث الأكاديمي .

وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى إبراز دور مؤسسات الإنتاج السمعي البصري في تعزيز الأعمال الدرامية وآفاق تنمية الدراما في عصر التطور الكبير الذي تعرفه وسائل الاتصال الرقمية، لافتا إلى أنه سيلقي محاضرة افتتاحية للمؤتمر حول الدراما والتربية على قيم المواطنة .