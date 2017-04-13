تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا عن واقعة غياب المهاجم عماد متعب عن مران المستبعدين من مواجهة الاتحاد الذي أقيم باستاد مختار التتش صباح الثلاثاء.

وتضمن التقرير أن المهاجم لم يحضر إلى المران الصباحي دون إعلان أو إخطار أي شخص في الجهاز المعاون بل وتردد داخل النادي أن اللاعب طلب عقد اجتماع مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي لحسم موقفه والتوصل إلى حل، خاصة أن لديه عروض كثيرة سواء داخل أو خارج مصر.

وفرض الجهاز الفني عقوبة مضاعفة علي متعب تقدر بــ20 ألف جنيه بسبب تكرار غيابه عن التدريبات في الفترة الأخيرة ويسود حالة من الترقب داخل الجهاز الفني من موقف اللاعب وحضوره للمران اليوم من عدمه.

ويحاول الجهاز الفني بقيادة حسام البدري وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة تثبيت حالة الاستقرار التي تم فرضها منذ بداية الموسم مع رفض تام لخروج أي لاعب عن النص مهما كان اسمه بل وأن الثنائي أعلنا بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة أنه لا مكان لأي لاعب لن يلتزم بالتعليمات ونظام القلعة الحمراء.