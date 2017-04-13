تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من بنك التعمير والإسكان عن معدلات دفع مقدمات الحجز، وسحب كراسات شروط القرعة لـ500 قطعة أرض سكنية مميزة بمدينة “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط، ومدينة “غرب قنا”، وأفاد التقرير بأن 93 حاجزاً دفعوا مقدمات الحجز بمدينة “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط، و47 حاجزاً دفعوا مقدمات الحجز بمدينة “غرب قنا”، منذ الأحد الماضى، كما تم سحب 1283 كراسة شروط بمدينة “ناصر”، و693 كراسة شروط بمدينة “غرب قنا”، حتى أمس.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن سحب كراسات الشروط، وتقديم استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح، وسداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه فقط لا غير بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى)، أو نقداً، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساءً، بفرع بنك التعمير والإسكان بـ(2 شارع الجمهورية – أسيوط)، بالنسبة لمدينة “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط، وبفرع بنك التعمير والإسكان بـ(برج المديرية – ميدان مديرية الأمن – قنا)، بالنسبة لمدينة “غرب قنا”، حتى الخميس بعد المقبل الموافق 27/4/2017.