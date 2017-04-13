40 موهبة تبدأ السباق "المباشر" نحو لقب "آرب جوت تالانت"الخميس، 13 ابريل 2017 12:00 م
يبدأ مساء، السبت المقبل، السباق الجدي نحو لقب “آراب جوت تالانت”، بالحلقات المباشرة، بعد الاستقرار على 40 موهبة لخوض المنافسة، من إجمالي 100 متسابق حصلوا على الموافقة المبدئية في الحلقات الأولي.
واجتمع أعضاء لجنة التحكيم، في جلسة طرحوا فيها الأسماء التي تستحق التأهّل وفق التصويت خلال الاختبارات، وكان عليهم اختيار 40 موهبة فقط من بين أكثر من 100 مشترك متأهّل، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
فضلاً عن تأهل المواهب، التي حصلت على “البازر الذهبي”، إلى العروض المباشرة، وهم أربعة مواهب.
أما بقية المشتركين فقد جرى إبلاغهم بقبولهم أو رفضهم عبر زيارات خاصة قام بها فريق البرنامج انطلاقا من السعودية، مرورا بمصر ولبنان والمغرب وغيرها من الدول العربية، مع كل من أفراد اللجنة، على جانب قصي خضر وريا أبي راشد. وستبدأ جولة أخرى أكثر تشويقاً من المنافسات والعروض الاحترافية اعتباراً من السبت.
ومن أبرز المصريين، الذين ستشارك في الحلقات المباشرة، 4 مواهب، أولها أبانوب فلكس، الذي يمتلك موهبة التكلم من بطنه، واستطاع أن يخدع أعضاء اللجنة، ويوحي لهم بأن ثمة من يساعده ويشاركه الكلام من وراء الكواليس، فقدم 3 أصوات مختلفة لـ3 شخصيات، وخرج بإجماع لجنة التحكيم الذين صوتوا له بـ“3 نعم” عن الفكرة والأداء.
ووصل إعجاب عضو لجنة التحكيم علي جابر بتلك الموهبة إلى القول بأنها أكثر موهبة أعجبته خلال مشوار البرنامج.
وكذلك حصدت الطفلة نادين، ابنة السنوات العشر، على نفس قدر الإعجاب، بعد تقديمها وصلة من الرقص الحر، وما يميزها أنها لم تتلق أي تدريب على هذا النوع، بل تعلمته بمفردها عن طريق موقع “يوتيوب”.
كما أنها هي من صممت الرقصة، واستطاعت التعبير بطلاقة وديناميكية وجرأة عن فكرتها، وأبهرت المطربة نجوى كرم والفنان أحمد حلمي وكذلك علي جابر فنالت “3 نعم”.
الموهبة الثالثة يمثلها عبد الرحمن زيدان في غناء الروك بأداء متميز وإحساس عال لفرقة Scorpion من وحي قصة عاشها، ووصل إحساسه إلى اللجنة التي أعجبت بصوته وحضوره ونال 3 نعم، لكن نجوى أعطته الموافقة مع تحفظ إذ اعتبرت أن صوته مقبولا وليس رائعا.
وقدم الموهبة الرابعة من مصر وهو بسام شرف عرضا من ألعاب الخفة، وحصل على “3 نعم”.
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
"الأرصاد" : أمطار غزيرة ورعدية .. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارةThu, 13 Apr 2017 06:45:26 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا»
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد مروان عبد المعطى ...Wed, 12 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT
-
دراسة: المهدئات تعزز خطر الالتهاب الرئوي بين مرضى الزهايمر
حذرت دراسة طبية من تناول مرضى الألزهايمر للمهدئات الأكثر شيوعا مثل الفاليوم، وزاناكس، لدورها فى زيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث كثيرا ما يعطى هؤلاء المرضى ...Tue, 11 Apr 2017 11:24:02 GMT
-
الحكومة تخصص «مندوبين» لتلقي طلبات النواب
قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع الوزارات المختلفة علي تخصيص مندوبين عنها، لتلقي طلبات النواب وذلك في إطار التعاون بين الحكومة والبرلمان ...Tue, 11 Apr 2017 10:57:38 GMT