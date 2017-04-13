يبدأ مساء، السبت المقبل، السباق الجدي نحو لقب “آراب جوت تالانت”، بالحلقات المباشرة، بعد الاستقرار على 40 موهبة لخوض المنافسة، من إجمالي 100 متسابق حصلوا على الموافقة المبدئية في الحلقات الأولي.

واجتمع أعضاء لجنة التحكيم، في جلسة طرحوا فيها الأسماء التي تستحق التأهّل وفق التصويت خلال الاختبارات، وكان عليهم اختيار 40 موهبة فقط من بين أكثر من 100 مشترك متأهّل، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

فضلاً عن تأهل المواهب، التي حصلت على “البازر الذهبي”، إلى العروض المباشرة، وهم أربعة مواهب.

أما بقية المشتركين فقد جرى إبلاغهم بقبولهم أو رفضهم عبر زيارات خاصة قام بها فريق البرنامج انطلاقا من السعودية، مرورا بمصر ولبنان والمغرب وغيرها من الدول العربية، مع كل من أفراد اللجنة، على جانب قصي خضر وريا أبي راشد. وستبدأ جولة أخرى أكثر تشويقاً من المنافسات والعروض الاحترافية اعتباراً من السبت.

ومن أبرز المصريين، الذين ستشارك في الحلقات المباشرة، 4 مواهب، أولها أبانوب فلكس، الذي يمتلك موهبة التكلم من بطنه، واستطاع أن يخدع أعضاء اللجنة، ويوحي لهم بأن ثمة من يساعده ويشاركه الكلام من وراء الكواليس، فقدم 3 أصوات مختلفة لـ3 شخصيات، وخرج بإجماع لجنة التحكيم الذين صوتوا له بـ“3 نعم” عن الفكرة والأداء.

ووصل إعجاب عضو لجنة التحكيم علي جابر بتلك الموهبة إلى القول بأنها أكثر موهبة أعجبته خلال مشوار البرنامج.

وكذلك حصدت الطفلة نادين، ابنة السنوات العشر، على نفس قدر الإعجاب، بعد تقديمها وصلة من الرقص الحر، وما يميزها أنها لم تتلق أي تدريب على هذا النوع، بل تعلمته بمفردها عن طريق موقع “يوتيوب”.

كما أنها هي من صممت الرقصة، واستطاعت التعبير بطلاقة وديناميكية وجرأة عن فكرتها، وأبهرت المطربة نجوى كرم والفنان أحمد حلمي وكذلك علي جابر فنالت “3 نعم”.

الموهبة الثالثة يمثلها عبد الرحمن زيدان في غناء الروك بأداء متميز وإحساس عال لفرقة Scorpion من وحي قصة عاشها، ووصل إحساسه إلى اللجنة التي أعجبت بصوته وحضوره ونال 3 نعم، لكن نجوى أعطته الموافقة مع تحفظ إذ اعتبرت أن صوته مقبولا وليس رائعا.

وقدم الموهبة الرابعة من مصر وهو بسام شرف عرضا من ألعاب الخفة، وحصل على “3 نعم”.