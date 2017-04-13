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الخميس 13 ابريل 2017 12:45 مساءً
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بعد خلافات مع إدارة الحدث.. منى بارومة ترفض "اليوم الواحد": تحولت لـ"شقة مفروشة"
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بعد خلافات مع إدارة الحدث.. منى بارومة ترفض "اليوم الواحد": تحولت لـ"شقة مفروشة"

الخميس، 13 ابريل 2017 12:05 م
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أعلنت الإعلامية منى بارومة، مقدمة برنامج “حوار جريء” استقالتها من قناة “الحدث اليوم”، بعد خلافات مع مالك القناة محمد إسماعيل، ورفضها تقليص عدد أيام برنامجها.

وقررت “بارومة” هى وفريق عمل برنامج “حوار جريء” الرحيل رافضة “اليوم الواحد”، قائلة إن القناه أصبحت مثل البانسيون غرف مفروشة بمعني أن معظم البرامج مباعة  الهواء وهذا ما أصبح  عليه الحال بعد رحيل الإدارة السابقة.
وتنوى الإعلامية تغيير محطتها حيث تلقت عدة عروض من قنوات فضائية كبرى لإعادة ظهور برنامجها “حوار جريء”.

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