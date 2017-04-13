علق المندوب السورى لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى، على وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للرئيس السورى بشار الأسد بـ”الحيوان”.

وقال الجعفرى فى تصريحات لـCNN أمس الأربعاء، عقب جلسة لمجلس الأمن حول الأزمة السورية فى نيويورك إن “الأمر لا يستحق التعليق على مثل هذا التصريح. شيء يرثى له أن نسمع مثل هذه التصريحات غير المسئولة والاستفزازية من أهم قائد فى العالم الغربى. هذا... أشعر بالخزى”.

وخلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، ناقش الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عدة محاور عن سوريا، قائلاً إن أمريكا لن تدخل عسكرياً إلى البلاد، إلا أن ضربة الصواريخ كانت ضرورية. بالإضافة إلى ذلك، انتقد دعم روسيا للأسد، مستهجناً من عنف الأخير تجاه شعبه واصفا إياه بـ”الحيوان”.