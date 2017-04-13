رأى جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، أن الحكومة تماطل في إقرار العلاوة للعاملين بالدولة، موضحا أن الحكومة وافقت على إقرارها لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولكنها ترفض إقرارها للمُطبق عليهم القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” المُذاع على شاشة “المحور”، إن جميع العاملين في الشركات الخاصة لهم علاوة تقرر حسب أرباح الشركة، مطالبا العاملين بالمطالبة بالزيادة السنوية في حال تم تأجيلها لأي سبب، لأن الزيادة السنوية حق لكل عامل.

وأكد المراغي أن وزارة القوى العاملة تتفاهم مع أصحاب الأعمال لسرعة إقرار الزيادة السنوية لتحسين أحوال المواطنين العاملين في القطاع الخاص.