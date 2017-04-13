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محافظة القاهرة: غرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين في شم النسيم
جيهان عبد الرحمن - نائب محافظ القاهرة

محافظة القاهرة: غرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين في شم النسيم

الخميس، 13 ابريل 2017 12:20 م
أ ش أ

أعلنت جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رفع حالة الاستعداد القصوى خلال احتفال المواطنين بأعياد شم النسيم، وذلك بإعلان الطوارئ بجميع الأحياء والتشديد على استعداد المستشفيات لحالات الطوارئ وتكثيف الحملات على الاسواق ، للتأكد من صلاحية السلع المطروحة خاصة الأسماك المملحة والمدخنة.

وأكدت عبدالرحمن - في لقاء لها اليوم مع رؤساء الأحياء بالمنطقة الجنوبية - على ضرورة التنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة و التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، لفتح المتنزهات والحدائق العامة والمتخصصة بأحياء المنطقة ، والتأكد من الحمولة الخاصة بالمراسي النهرية والوقوف على تحقيق شروط الأمن والسلامة ، حفاظا على أرواح المواطنين ، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطات النهرية ومرور العاصمة.

وشددت نائب المحافظ على جميع رؤساء الأحياء تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين على الخط الخاص بالطوارئ 137 أو الاتصال برقم 25218756 بغرفة العمليات الخاصة بالمنطقة الجنوبية .

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