اكتفى أتلتيكو مدريد الأسباني بفوز غير مريح على ضيفه ليستر سيتي الإنجليزي 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب “فيسنتي كالديرون” ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وما زالت آمال ليستر في التأهل إلى قبل النهائي قائمة حيث يحتاج للفوز 2-0 في مباراة العودة على أرضه يوم الثلاثاء المقبل.

ويسعى ليستر لمواصلة مشواره الحالم في أول مشاركة له في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.