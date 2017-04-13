أكد الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن قافلة الشهداء تسير على أرض مصر متجهة إلى الجنة تحمل أطهر أرواح للأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية - في تصريح له - أن أبواب الجنة استقبلت أرواح الشهداء بالفرحة والعطاء، حيث أكد ذلك قول الله تعالى في كتابه الكريم (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون)، بل ووعد كل شهيد بأن يشفع في سبعين من أهله كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما أكد على أن مصر تتعرض لحرب شديدة من قوى الإرهاب الغاشمة وقدرها أن تتصدى وبقوة لهؤلاء الذين لا دين لهم ولا عهد ولا ميثاق ممن يدعون الدفاع عن الدين، وهم أناس تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من الناس وتسببوا في قتل نفسا حرم الله قتلها إلا بالحق.

وشدد على أن مصر الغالية كل يوم تستقبل أبطالا كبار سجلوا حبهم لبلدهم بدمائهم ولم يبخلوا بنقطة عرق واحدة فى سبيل أن تحيا الأمة كلها، وهم الآن بين حواصل الطير تحت ظل عرش الرحمن.

كما بشر وكيل أوقاف الأسكندرية أهالي الشهداء ببشريات عظيمة أهمها أن الله تبارك وتعالى كتب لهم الشهادة لأنهم صدقوا مع الله وأن مصر الغالية ستنتصر على الإرهاب وداعميه، مشيرا إلى أننا جميعا نقف صفا واحدا فى مواجهة الإرهاب الغاشم بكل ما أوتينا من قوة نبتغى الله.

واختتم أن شعب مصر سيواجه الإرهاب وسوف يسجل التاريخ أسماء هؤلاء الأبطال بحروف من نور ، وستتحدث الأجيال القادمة عن بطولاتهم وتضحياتهم من أجل بلدهم.