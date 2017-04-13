انفجار مطعم في المنامة ولا أنباء عن إصابات

ذكرت وزارة الداخلية على حسابها على “تويتر” اليوم، أن انفجاراً وقع في مطعم بوسط المنامة ناتج عن تسرب غاز، مما أدى إلى انهيار مبنى المطعم، وتضرر واجهات عدد من المحالّ والسيارات في الموقع.

وأكدت الوزارة أنه لم تقع جراء الحادث أي إصابات، وأن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها .

ومن جهتها، قالت صحيفة “الوسط” البحرينية نقلاً عن مصادرها: إن فرقاً من الدفاع المدني تعمل حالياً على التحقق من عدم وجود ضحايا في الانفجار.