 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 10:18 صباحاً
روابط سريعة
انفجار مطعم في المنامة ولا أنباء عن إصابات
انفجار في البحرين

انفجار مطعم في المنامة ولا أنباء عن إصابات

الخميس، 13 ابريل 2017 10:02 ص
متابعات

ذكرت وزارة الداخلية على حسابها على “تويتر” اليوم، أن انفجاراً وقع في مطعم بوسط المنامة ناتج عن تسرب غاز، مما أدى إلى انهيار مبنى المطعم، وتضرر واجهات عدد من المحالّ والسيارات في الموقع.

وأكدت الوزارة أنه لم تقع جراء الحادث أي إصابات، وأن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها .

ومن جهتها، قالت صحيفة “الوسط” البحرينية نقلاً عن مصادرها: إن فرقاً من الدفاع المدني تعمل حالياً على التحقق من عدم وجود ضحايا في الانفجار.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3