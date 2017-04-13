قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبلة، اليوم الأربعاء: إن على المسلمين الذين يهاجرون إلى أوروبا، أن يدركوا أن هناك أماكن أخرى أفضل للعيش فيها، إن كانوا لا يقبلون بأسلوب الحياة الأوروبي.

وقال شيوبله، خلال نقاش على مائدة مستديرة في برلين: “إن المهاجرين الذين لا يقبلون أسلوب أوروبا في الحياة، ينبغي القول لهم: “إنكم اتخذتم القرار الخطأ”.

وأضاف: “توجد أماكن بالعالم أفضل من أوروبا؛ للعيش تحت حكم الشريعة الإسلامية”.

وعن منطقة اليورو، قال الوزير الألماني: “إنه إذا ما كانت الدول الأوروبية ترغب في الحفاظ على اليورو، فعليها أن تطبق إطار عمل المسئولية المشتركة بشأن العملة الموحدة”.