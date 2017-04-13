ينهي النادي المصري اليوم الخميس، إجراءات اعتماد تذاكر مباراة المصري وكمبالا سيتي الأوغندي المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل باستاد الإسماعيلية، وذلك فور استلامها من المطابع بالقاهرة بعد إنهاء وضع العلامة المائية عليها واعتمادها من مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ومنطقة كرة القدم ومديرية أمن الإسماعيلية.

كانت مديرية أمن الإسماعيلية اعترضت على السماح بطرح التذاكر دون وجود العلامة المائية.

ومن المنتظر أن يتم طرح التذاكر عصر اليوم فور الانتهاء من اعتمادها،على أن يستمر البيع اليوم الخميس وغدا الجمعة بمنافذ البيع بالاستاد الرئيسي.