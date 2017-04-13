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الخميس 13 ابريل 2017 10:29 صباحاً
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إعدام زعيم إسلامي بارز في بنجلاديش لإدانته بالتورط في هجوم استهدف دبلوماسي بريطاني
شنق

إعدام زعيم إسلامي بارز في بنجلاديش لإدانته بالتورط في هجوم استهدف دبلوماسي بريطاني

الخميس، 13 ابريل 2017 09:54 ص
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نفذت السلطات البنجالية حكم الإعدام الصادر بحق زعيم إسلامي بارز أدين لتورطه في هجوم بقنبلة يدوية على مبعوث بريطانيا لدى داكا عام 2004.

ونقلت شبكة “أيه بي سي” الأمريكية اليوم الخميس، عن وزير الداخلية أسد الزمان خان قوله: “إنه تم شنق المفتي عبدالحنان القيادي بحركة (الجهاد) إلى جانب شريك له في سجن كاشيمبور خارج العاصمة دكا الليلة الماضية، كما أعدم متهم ثالث في منطقة سيلهيت بشمال شرقي البلاد”.

وكانت المحكمة العليا قد أيدت الشهر الماضي حكم الإعدام الصادر بحق عبدالحنان واثنين من شركائه في الهجوم، فيما كان قد اتهم عبدالحنان وشركائه قبل نحو 12 عاما باستهداف السفير البريطاني أنور تشودري أثناء زيارته مزارا في مدينة “سيلهيت”، مما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الشرطة وإصابة 79 شخصا آخرين دون أن يتعرض تشودري لأي أذى.

ويشار إلى أن عبد الحنان كان قياديا بارزا بحركة “الجهاد” التي أعلنتها الحكومة في بنجلاديش جماعة محظورة عام 2005.

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