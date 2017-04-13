رونالدو: لا أعلم من يشكك في قدراتيالخميس، 13 ابريل 2017 09:47 ص
أكد مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب تسجيله هدفين قاد بهما فريقه لإسقاط بايرن ميونخ في عقر داره بنتيجة بهدفين لهدف في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري الأبطال، أنه لا يفهم الشكوك التي تدور حول تصرفاته، وأنها غير موجودة بين متابعيه.
وأكد النجم البرتغالي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: “لا أعلم من لديه شكوك حولي.. الأمر لا يتعدى فئة صغيرة، بينما الناس التي تتابعني وتشجعني وتؤمن بقدرات كريستيانو ليس لديهم هذه الشكوك.. العمل الذي قدمناه كان جيدًا، والاستعدادات خلال الشهر ونصف الأخير بجدية وسارت الأمور بشكل جيد”.
كما أعرب عن سعادته، لأن “الملكي” أبدى رد فعل جيد للغاية، بعدما استقبل الهدف الأول عبر أرتورو فيدال، وأكد: “ليس من السهل اللعب هنا أمام البايرن.. كنا متأخرين في الشوط الأول بهدف، وكانت الانطباعات سلبية، ولكننا انتفضنا ولعبنا بشكل جيد، وسجلنا هدف التعادل مبكرًا، ومن ثم جاء الفوز المستحق.. التأهل لم يحسم بعد”.
وأقر النجم البرتغالي أن المباراة كانت لتسير في اتجاه آخر إذا ما سجل أرتورو فيدال الهدف الثاني للبايرن من ركلة جزاء قبل الاستراحة مباشرة.
وكان النجم البرتغالي دخل تاريخ المسابقات الأوروبية بعدما بات أول لاعب يصل إلى 100 هدف.
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