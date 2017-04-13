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أحمد موسى: «أنقذوا البشرية وبلغوا عن أهاليكوا»
احمد موسى

أحمد موسى: «أنقذوا البشرية وبلغوا عن أهاليكوا»

الخميس، 13 ابريل 2017 09:48 ص
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أبدى الإعلامي أحمد موسى، رفضه تعاطف العديد من المواطنين والإعلاميين وغيرهم مع شقيق مفجر الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بعد ان ظهر باكيا على الهواء.

وأوضح خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على شاشة “صدى البلد”: “ناقص نعزيه.. أخوك إرهابي، وعارفين إنه منتمي للعصابة الإرهابية، ما تنقذوا البشرية وتبلغوا عن أهاليكوا وأبنائكم الإرهابيين، هو مفيش قانون يحاكم الناس دي”.

وأردف: “المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، اتكلم عن هذا القانون.. يجب محاسبة المجرم الإرهابي وعائلته”.

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