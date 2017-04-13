تبحث سان شون لان نائبة رئيس الوزراء الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على رأس وفد كبير خلال الساعات المقبلة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين، فضلا عن بحث آخر تطورات الوضع في المنطقة خاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

ووصلت القاهرة أمس الأربعاء، سان شون لان نائبة رئيس وزراء الصين عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قادمة من الإمارات على رأس وفد كبير في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يستقبلها خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.