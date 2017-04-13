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الخميس 13 ابريل 2017 10:19 صباحاً
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الأرصاد: أمطار غزيرة اليوم
امطار في المغرب

الأرصاد: أمطار غزيرة اليوم

الخميس، 13 ابريل 2017 10:18 ص
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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار على مستوى الجمهورية، حيث أن فرص سقوط الأمطار مرتفعة، مضيفا أن شمال وجنوب الصعيد وسيناء وسلاسل البحر الأحمر ستشهد أمطار غزيرة اليوم، وقد تصل إلى حد السيول.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس - إلى أن درجات الحرارة ستنخفض اليوم، من 4 إلى 5 درجات، موضحًا أن الطقس سيتحسن اعتبارًا من يوم السبت.

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