يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة ١٢.٢ مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتصل قيمة الطرح الأول إلى نحو ٦.٢٥ مليارات جنيه لأجل ٩١ يوما، بينما تصل قيمة الطرح الثاني نحو ٦ مليارات جنيه لأجل ٢٧٣ يوما.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، ومن خلال مساعدات ومنح الدول العربية والقروض الدولية.