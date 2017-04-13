بالفيديو..عراك بين شرطي ومواطن يصل الى البرلمان الكويتيالخميس، 13 ابريل 2017 09:52 ص
تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي لمقطع فيديو يظهرعراكا بين مواطن شرطي ومواطن في وضح النهار على اتوستراد، بعدما تدخل الأخير للدفاع عن عامل أسيوي هوجم من قبل المواطن الكويتي.
ونشب العراك بين الرجلين في على احدى اتوسترادات الكويت، وتحديدا في محافظة الأحمدي جنوب الكويت، حيث قام أحد الناشطين بتصوير العراك ونشره على شبكات التواصل الإجتماعي، مما ساعد ذلك على القاء الأجهزة الأمنية على المواطن المعتدي على الشرطي.
هوشة تسايدة بالكويت بين رجل أمن و مواطن مستهتر و مهستر pic.twitter.com/J6ePOeKzPK— موجز الأخبار (@KSA24) ٩ أبريل، ٢٠١٧
وفي تصريح لمحامي المعتدي، أكد أن المواطن يدعى نواف العتيبي ويبلغ 39 من العمر، وهوعسكري سابق في الحرس الوطني الكويتي وأحيل الى التقاعد قبل 4 سنوات بسبب أمراض واضطرابات نفسية ودماغية حادة.
وأضاف محامي المدعى عليه أن العتيبي تشاجر مع مواطن بنغالي بعد أن قام الأخير بالإساءة له، مما دفع العتيبي الى توجيح لكمات دفاعا عن نفسه وكرامته، وفي لحظة التصادم وصل الشرطي الى المكان وانهال عللى العتيبي بالضرب.
وانتقل الفيديو من شبكات التواصل الى قبة البرلمان الكويتي بعد إشاعت عن قيام بعض النواب التوسط للإفراج عن المعتدي.
لكن وزارة الداخلية الكويتية أكدت في بيان لها إنها “ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة في حق من ارتكب هذا الفعل، وتجاه أي سلوك منحرف وخارج عن نطاق القانون”، مشددة على أنها “لن تسمح مطلقاً لأي كان بالتعدي على رجال الأمن أو على سلطتهم القانونية أو هيبتهم ومكانتهم”.
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