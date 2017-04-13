 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 10:21 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو والصور.. اعتداء شرطي أمريكي على شاب أسود بشكل مروع
اعتداء شرطي أمريكي على شاب أسود

بالفيديو والصور.. اعتداء شرطي أمريكي على شاب أسود بشكل مروع

الخميس، 13 ابريل 2017 09:50 ص
متابعات

رصدت امرأة مقطع فيديو لشرطي من ساكرامنتو بكاليفورنيا يخنق شابا أسود بعد طرحه أرضا ولكمه.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، رصد مقطع الفيديو من قبل إحدى صديقات الشاب وبدأت تصرخ متسائلة عن سبب تعامل الشرطي معه بهذا الشكل، ويرجع سبب القبض على الشاب بهذا الشكل إلى عبوره الطريق من مكان غير مخصص لذلك ويمنع به العبور، وظهر الشرطى يجذب الشاب “ناندي كيند” من حلقه ويدفعه أرضا.

واصطحب رجال الشرطة الشاب إلى سيارتهم بلا مبالاة لأصوات الاستغاثة، وقالت شرطة “ساكرامنتو” إنها تستعرض مقطع الفيديو ولم تؤكد على حقيقة تفاصيل الحادث.



اعتداء شرطي أمريكي على شاب أسود

اعتداء شرطي أمريكي على شاب أسود

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3