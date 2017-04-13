رصدت امرأة مقطع فيديو لشرطي من ساكرامنتو بكاليفورنيا يخنق شابا أسود بعد طرحه أرضا ولكمه.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، رصد مقطع الفيديو من قبل إحدى صديقات الشاب وبدأت تصرخ متسائلة عن سبب تعامل الشرطي معه بهذا الشكل، ويرجع سبب القبض على الشاب بهذا الشكل إلى عبوره الطريق من مكان غير مخصص لذلك ويمنع به العبور، وظهر الشرطى يجذب الشاب “ناندي كيند” من حلقه ويدفعه أرضا.

واصطحب رجال الشرطة الشاب إلى سيارتهم بلا مبالاة لأصوات الاستغاثة، وقالت شرطة “ساكرامنتو” إنها تستعرض مقطع الفيديو ولم تؤكد على حقيقة تفاصيل الحادث.