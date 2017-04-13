أكد وليد صلاح الدين، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الأسبق، أن المارد الأحمر هو الأقوى بدنيًا وفنيًا بالدوري الممتاز في الوقت الحالي من عمر المسابقة.

وأضاف “صلاح الدين”، في تصريحات تليفزيونية لفضائية “النهار رياضة”، أن وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلي عاد لمستواه المميز، بعد انضمام أحمد حمودي، وميدو جابر للأحمر، وأهدافه الأخيرة وما يقدمه خير دليل على ذلك.

يشار إلى أن الأهلي يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز منفردًا، برصيد 58 نقطة، ويعد وليد سليمان، هداف الأهلي حتى الآن في الدوري برصيد 7 أهداف.