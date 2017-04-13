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محكمة بريطانية تقضي بالتوقف عن تقديم العلاج لطفل رضيع،.. لماذا؟
طفل رضيع

محكمة بريطانية تقضي بالتوقف عن تقديم العلاج لطفل رضيع،.. لماذا؟

الخميس، 13 ابريل 2017 10:11 ص
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قضت محكمة بريطانية بالتوقف عن تقديم العلاج لطفل رضيع، وتركه حتى الموت.

وذكرت صحيفة “ميرور” أنه وفي واقعة تعدّ الأولى من نوعها، قضت محكمة بترك الرضيع تشارلي غارد دون علاج؛ لفقدانها الأمل في علاجه.

وأوضحت الصحيفة أن الطفل، البالغ من العمر ثمانية شهور، يعاني من مرض في الجينات يؤثر على نمو دماغه، ويؤدي لاحقا إلى تلفه.

وقالت المحكمة إنها توصلت عبر خبراء إلى استحالة شفاء الطفل أو معالجته.

فيما ذكرت الصحيفة أن والدي الرضيع “تدمّرا”؛ بسبب الحكم الذي صدر بحق فلذة كبدهما تحت مسمى “الموت بكرامة”.

وأكدت الصحيفة توجه الوالدين للاعتراض على الحكم الصادر، الذي جاء في أعقاب توجه أطباء في المشفى الذي يعالج فيه الرضيع إلى المحكمة، وطلبوا منها إصدار حكم بالسماح لهم بإيقاف الأجهزة عن الطفل.

صحيفة “ميرور” قالت إن صدمة الوالدين تأتي مضاعفة؛ وذلك كون الحكم جاء بعد تمكنهما من جمع أكثر من 1.2 مليون جنيه (1.4 مليون يورو) على الإنترنت؛ لتمويل علاجه.

وبعد مغادرتهما المحكمة، هرع كريس وكوني (والدا الرضيع) إلى سرير طفلهما ليكونا معه، وتعهدوا بمواصلة “القتال” من أجل حياته.

وظهرت صور لوالد الرضيع وهو في طريقه إلى المحكمة، معلقا على صدره لعبة صغيرة لطفله.

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