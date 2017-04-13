أكد المنسق العام لمشروع المدينة السمكية بكفر الشيخ معتز المقدم، أن أرض المشروع صالح للاستزراع السمكي سواء بحري أو نهري وتقام على مساحة 20 ألف فدان.

وأعلن المقدم من خلال تصريحات بتقرير تلفزيوني أذاعته قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس، أنه قد تم انجاز 90 % من المشروع نتاج 7 شهور من العمل بالمشروع وهو يتكون من المفرخ ومنطقة صناعية تحتوي على مصانع لإنتاج السمك وعلف السمك والفوم، والثلج، ومسحوق السمك والشكائر بالإضافة إلى معمل أبحاث.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور أيمن لطفي الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن المفرخ البحري دوره إنتاج أسماك صغيرة لتربيتها، مؤكدا أن المفرخ بالمشروع مقام على مساحة 17 فدان ومكون من 645 حوض.

وأشار إلى أن المفرخ يستهدف إنتاج 20 مليون طن أسماك “دينيس” و”قاروص” و2 مليار جمبري أسبوعيا، بالإضافة إلى إدخال أنواع جديدة من الأسماك.

وأضاف من خلال التقرير التلفزيوني أن جميع الأحواض مزودة بحساسات لقياس جودة المياه، موضحا أن المفرخ مطابق للمواصفات البيئية.

وذكر الدكتور إيهاب سليمان استشاري الأعلاف بالمدينة السمكية، أن المشروع مبني على فكرة تكاملية للأنتاج السمكي بدءا من الزريعة وحتى التصنيع السمكي.

ولفت إلى أن مصنع الاعلاف ينتج 120 ألف طن لأعلاف الأسماك و80 ألف طن اعلاف جمبري سنويا، بالإضافة إلى إمكانية توسع المصنع .