أعرب الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول، عن سعادته بالمستوى الفني الذي يقدمه شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يسير على نهج والده، ويقدم كل ما هو جيد.

وأضاف “ناجي”، في مكالمة هاتفية مع برنامج “إكسترا تايم” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن “شريف” يكرر أرقام والده “إكرامي الكبير”، مضيفًا أن هذا الشبل من ذاك الأسد، حيث إنه يقترب من الوصول لرقم أفضل حارس يحافظ على نظافة شباكه، وأتمنى له تحقيق كل النتائج الجيدة.

وأوضح مدرب حراس المنتخب، نتابع كل فرق الدوري، وأتمنى لها التوفيق وسنختار من نحتاجه من لاعبين في الوقت المناسب، كما أنني لا أرى مستوى محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، سيئًا، ومن طالبوا بضمه هم من ينتقدونه الآن، وأعتقد أنهم ينظرون تحت أقدامهم.

الجدير بالذكر أن شريف إكرامي، يحافظ على شباكه نظيفة للمباراة السابعة على التوالي في منافسات الدوري الممتاز، وبذلك يقترب من معادلة رقم الحضري، حارس الأحمر السابق، ووادي دجلة الحالي، والذي لم تهتز شباكه في 9 مباريات متتالية.