اتهام رجلين فى ولاية إيلينوى الأمريكية بالتآمر ودعم "داعش"الخميس، 13 ابريل 2017 09:17 ص
قالت وزارة العدل الأمريكية، إن السلطات ألقت القبض على رجلين من ولاية إيلينوى، الأربعاء، بتهمة التآمر لمساعدة تنظيم داعش مع قول أحد المشتبه بهما إنه يريد رؤية علم التنظيم المتشدد، يرفرف فوق البيت الأبيض.
وذكر متحدث باسم مكتب الادعاء الأمريكى بالهاتف إن جوزيف جونز وإدوارد شيمنتي، وكلاهما يبلغ 35 عاما وينحدر من مدينة زيون فى إيلينوى، مثلا أمام قاض اتحادى فى شيكاجو وأنه صدر أمر باحتجازهما لحين عقد جلسة لنظر اعتقالهما يوم الاثنين المقبل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المحامين الاتحاديين الذين جرى تكليفهم بالدفاع عن الرجلين، وقالت وزارة العدل فى بيان إن الرجلين بايعا داعش واستخدما وسائل التواصل الاجتماعى فى مساندة العنف دعما للتنظيم.
وجاء فى البيان أن جونز وشيمنتى ناقشا دعم داعش مع موظفين سريين بمكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بي.آي) ومخبر وأطلعاهم على صور لهما وهما يرفعان علم داعش فى حديقة عامة.
وذكرت الدعوى الجنائية التى تتألف من 77 صفحة أن شيمنتى أبلغ المخبر أنه ود لو رأى العلم “أعلى البيت الأبيض، وأضافت الدعوى أن شيمنتى وجونز زودا المخبر بهواتف محمولة اعتقادا أنها ستستخدم فى تفجير عبوات ناسفة فى هجمات لداعش .
وتابعت الدعوى أن شيمنتى عمل مع المخبر فى صالة للألعاب الرياضية لجعله لائقا بدنيا للقتال ظنا منه أنه سيتوجه للخارج للانضمام إلى داعش.
واصطحب جونز وشيمنتى المخبر فى سيارة إلى مطار أوهير الدولى بشيكاجو اعتقادا منهما أنه سيتوجه جوا إلى سوريا للقتال مع داعش.
ووجهت للرجلين اتهامات بالتآمر لتقديم ومحاولة تقديم دعم مادى لداعش، وقد يواجهان إذا ما أدينا حكما بالسجن يصل إلى 20 عاما.
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