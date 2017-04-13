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1.4 مليون يورو.. حصيلة إلقاء قطع النقود في نافورة تريفي بالعاصمة الإيطالية
نافورة تريفي بالعاصمة الإيطالية

1.4 مليون يورو.. حصيلة إلقاء قطع النقود في نافورة تريفي بالعاصمة الإيطالية

الخميس، 13 ابريل 2017 09:27 ص
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استفادت نافورة تريفي في العاصمة الإيطالية روما العام الماضي من أرباح قياسية وصلت قيمتها إلى 1.4 مليون يورو بفضل السياح، الذين يتقاطرون عليها من كل أنحاء العالم.

يقوم السياح بتجربة مسلية، وهي إلقاء قطعة نقود في النافورة باستخدام اليد اليمنى على الكتف الأيسر، وفي الوقت نفسه يتمنّون أمنية، حيث تقول الأسطورة إن أمنيتك ستتحقق.

وتتقاسم عائدات النافورة مجموعة متنوعة من الجمعيات الخيرية الإيطالية، التي تشرف عليها البعثة الكاثوليكية. وقد زاد المبلغ المتبرع به من السياح بأكثر من 100 ألف يورو منذ عام 2013.

تعتبر تريفي أكبر نافورة دائرية، وشيدت عام 1762 من تصميم نيكولا سالفي.

تقول السلطات إن حساب القطع النقدية المتنوعة التي يتم إلقاؤها في النافورة تمكن المسئولين من تتبع تدفقات السياح على المنطقة.

وأشارت إلى أنه يتم إلقاء كذلك رقائق كازينو وميداليات ونظارات شمسية وأسنان.

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