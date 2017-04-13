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ولي أمر: اخاف من ذهاب ابني إلى المدرسة بسبب "الشذوذ"
اغتصاب طفل

ولي أمر: اخاف من ذهاب ابني إلى المدرسة بسبب "الشذوذ"

الخميس، 13 ابريل 2017 09:04 ص
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أكدت سماح، والدة أحد الطلاب بإحدى المدارس، أنها تخشى ذهاب ابنها إلى المدرسة بسبب وقائع الشذوذ التى تحدث بين التلاميذ، مؤكدة أن إدارة المدرسة لم تتخذ موقفًا إيجابيًا في هذا الموضوع.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع على قناة “دريم”، إنه في وجود المدرسين الأطفال تشاهد أفلامًا إباحية وتطبيقات لتعليم الجنس، مشيرة إلى أن مدير المدرسة بعد تأكده من الواقعة فصل الطلاب بشكل مؤقت.

ولفتت إلى أنها عرضت على مدير المدرسة شراء كاميرات من حسابهم الخاص لحماية أبنائهم من الاعتداءات ولكنه رفض، لافتة إلى أنهم مصدومون بسبب الأفعال الشاذة التي تحدث في المدرسة، بدلا من تشجيعهم على الدراسة.



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