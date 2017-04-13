إبرام اتفاقية تحقق مزايا مالية لـ 1228 عاملا بشركة الإسكندرية للإطاراتالخميس، 13 ابريل 2017 09:00 ص
جددت وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة لعمال الكيماويات، وإدارة شركة الإسكندرية للإطارات، اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين الطرفين، بما تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1228 عاملا.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن تجديد الاتفاقية نص على قيام الشركة اعتبارا من أبريل الجاري بمنح العاملين زيادة استثنائية في الأجر الأساسي تعادل 20% من متوسط الأجر الأساسي طبقا لبيان مفردات مرتب شهر ديسمبر 2016، وفي حالة صدور قرار من الدولة بمنح العاملين علاوة تزيد في قيمتها عن تلك الزيادة الاستثنائية التي أقرتها الشركة، تلتزم بصرف هذا الفارق للعاملين.
واتفق الطرفان على أن تقوم الشركة بإجراء دراسة مهنية سنويا لرصد تحركات السوق لتستند إليها الزيادة السنوية لأجور جميع العاملين، ويتم تنفيذ زيادة أجور العاملين سنويا، متضمنة الزيادات المنصوص عليها بالقانون وفقا لقواعد شركة “بيريللي” العالمية، وذلك في أبريل من كل عام اعتبارا من عام 2018، حيث يتم تطبيق الزيادة السنوية للأجور، إما من واقع الزيادة السوقية أو الزيادات القانونية أيهما أكبر.
وايضا اتفق الطرفان على رفع الحد الأدني للأجر الشهري الشامل للعاملين بالشركة إلى 2300 جنيه، وذلك اعتبارا من أبريل الجاري، مع مراعاة الحفاظ على التدرج في الأجور وعدد سنوات الخبرة ودراسات السوق.
كما تم الاتفاق على أن يتم زيادة قيمة بدل ورادي للعاملين بنظام الورادي المنتظمة، وذلك على مدار ثلاثة أعوام حتى 2019، فضلا عن زيادة قيمة مساهمة الشركة في صندوق الادخار للعاملين، واستحداث نظام يتيح مساعدة العاملين لمجابهة الأزمات الطارئة والحرجة التي قد يتعرض لها العاملون وذووهم.
ولفت “سعفان” إلى أن الاتفاقية تسري لمدة 3 سنوات، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
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