أدى استمرار سوء أحول الطقس بسبب موجة الغبار العاتية وانعدام الرؤيا، إلى استمرار تعليق التعليم في عدد من المدن والمحافظات السعودية.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة الخميس في جميع مدارس تعليم مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها. حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس.

وأوضحت الإدارة أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، وعلى التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.

وأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تعليق الدراسة الخميس بمقر الجامعة الرئيس وجميع فروع الجامعة وكليات رابغ حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات بسبب التقلبات الجوية.

كما قررت جامعة جدة وجميع مدارس محافظة القريات تعليق الدراسة بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية عن الحالة الجوية ليوم الخميس، ولتطابق الحالة مع آلية دليل حالات تعليق الدراسة المعتمد من وزارة التعليم وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.