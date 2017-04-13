إعادة بين طايل والجحش على مقعد السادات في المنوفية

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، النتيجة النهائية للانتخابات التكميلية بدائرة “تلا - الشهداء” على مقعد محمد أنور السادات عقب إسقاط عضويته بمجلس النواب بخوض كل من المرشحين فخري طايل ومحمد الجحش جولة الإعادة.

وجاء إجمالي عدد المصوتين 65 ألفا و843 صوتا، وبلغ الأصوات الصحيحة 63 ألفا و781 صوتا، والأصوات الباطلة 2062 صوتا بنسبة تصويت 16%.

وحصل المرشح فخري طايل، مرشح حزب مستقبل وطن، على 14 ألفا و104 أصوات، بينما حصل منافسه محمد الجحش على 9 آلاف و800 صوت ليخوضوا جولة الإعادة في 19 أبريل الجاري.

بينما حصل شقيقا محمد أنور السادات، المرشحان على نفس المقعد، وهما عفت السادات على 3493 صوتا، بينما حصل زين السادات على 903 أصوات ليخرجا خارج المنافسة ويفشلا في استعادة مقعد العائلة بمجلس النواب.

وجاءت نتائج باقي المرشحين كالآتي: “أيمن عودة 3733 صوتا، ورامي عباس 1733 صوتا، وإكرامي الجمال 5682 صوتا، ومحمد عبد الفتاح حسين 67 صوتا، وجيلان صالح أبو حسين 113 صوتا، وعبد الفتاح شعبان 1051 صوتا، ومحمد عطية العيسوي 5752 صوتا، وحسان عبد الحليم 111 صوتا، وإيهاب ربيع شعلان 9341 صوتا، وبشوات حماد 429 صوتا، وعبد المعطي الحصري 614 صوتا، وإيهاب نصار 391 صوتا، ونجلاء الشيخ 274 صوتا، وإيهاب راغب شلن 78 صوتا، وعلي محمد عبد المجيد بلا أصوات، وخالد الخولي 3046 صوتا، وخالد الشيخ 2808 أصوات”.