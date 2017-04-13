استنكر الإعلامى محمد الغيطى، هجوم الدكتور مصطفى القليوبى ــ أحد علماء الأزهر ــ على التوراة حيث زعم القليوبى خلال مداخلة هاتفية أن هناك نصوص صريحة فى هذا الكتاب السماوى تدعو لقتل المخالفين فى العقيدة معهم.

من جانبه قال الغيطى خلال حلقة برنامجه “صح النوم” المذاع عبر فضائية “LTC”:”أنا لا أهاجم أحداً فأنا أحاول تنظيف بيوتنا من الداخل وليس دورى أن أهاجم الكتب السماوية الأخرى”، مطالباً القليوبى بتجديد الخطاب الدينى الإسلامى وليس التفرغ لمهاجمة الديانات الأخرى.