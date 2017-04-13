زار وفد من مشايخ الأزهر، والكنيسة، مصابي حادث تفجير كنيسة “مارجرجس” التي وقعت يوم الأحد الماضي بطنطا، بمعهد ناصر.

وكان في استقبالهم، الدكتور هاني مصطفي راشد، مدير المعهد، حيث اطمأن الأنبا بولا، على المصابين، واستمع إلى شرح عن الحالة الصحية لهم من الأطباء، وتفقد الخدمات الطبية المقدمة لهم، مبديًا إعجابه بالرعاية الطبية، مقدمًا خالص الشكر والتقدير للمسئولين على الجهود المبذلة.