 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 10:16 صباحاً
روابط سريعة
وفد من الأزهر والكنيسة يزور مصابي تفجير «طنطا»
وفد من الأزهر والكنيسة يزور مصابي تفجير «طنطا»

وفد من الأزهر والكنيسة يزور مصابي تفجير «طنطا»

الخميس، 13 ابريل 2017 09:26 ص
متابعات

زار وفد من مشايخ الأزهر، والكنيسة، مصابي حادث تفجير كنيسة “مارجرجس” التي وقعت يوم الأحد الماضي بطنطا، بمعهد ناصر.

وكان في استقبالهم، الدكتور هاني مصطفي راشد، مدير المعهد، حيث اطمأن الأنبا بولا، على المصابين، واستمع إلى شرح عن الحالة الصحية لهم من الأطباء، وتفقد الخدمات الطبية المقدمة لهم، مبديًا إعجابه بالرعاية الطبية، مقدمًا خالص الشكر والتقدير للمسئولين على الجهود المبذلة.

وفد من الأزهر والكنيسة يزور مصابي تفجير «طنطا»

وفد من الأزهر والكنيسة يزور مصابي تفجير «طنطا»

وفد من الأزهر والكنيسة يزور مصابي تفجير «طنطا»

وفد من الأزهر والكنيسة يزور مصابي تفجير «طنطا»

وفد من الأزهر والكنيسة يزور مصابي تفجير «طنطا»

وفد من الأزهر والكنيسة يزور مصابي تفجير «طنطا»

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3