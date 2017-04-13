كشف رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، عن امتلاك كوريا الشمالية ما وصفه بـ”السلاح الفتاك”، الذي يندرج ضمن فئة أسلحة الدمار الشامل.

وحذر آبي في خطاب أمام البرلمان الياباني، اليوم الخميس 13 أبريل/نيسان، من أن بيونغ يانغ قادرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى محملة بغاز الأعصاب “السارين”.

وأشار آبي في كلمته، التي نقلتها صحيفة “ذا فايننشيال تايمز” البريطانية إلى أن كوريا الشمالية، يمكنها بمنتهى السهولة أن تحمل صواريخها الباليستية بغاز السارين.

وأكد رئيس وزراء اليابان على أن طوكيو والصين ينبغي أن يبحثان سبل حل التوترات في شبه الجزيرة الكورية سلميا، حتى لا تكون العواقب وخيمة عند اللجوء إلى العنف أو القوة.

وقال الوزير خلال اجتماع لجنة السياسة الخارجية والدفاع في البرلمان: ” هناك احتمال أن تكون كوريا الشمالية قادرة بالفعل على إطلاق رؤوس حربية محملة بغاز السارين. وبطبيعة الحال يتم بحث ما هي الإجراءات الرادعة التي ينبغي اتخاذها، بناء على الوضع الحقيقي للأشياء، وأعتقد أنه ينبغي علينا النظر دائما إلى عدة خيارات، من وجهة نظر ما يجب أن تتخذ بلدنا”.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مكالمتيه الهاتفيتين مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، والقائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، رئيس الوزراء هوانغ غيو ان، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستستخدم كافة أنواع الإمكانيات العسكرية لردع كوريا الشمالية.

ويذكر أن كوريا الشمالية أطلقت فجر الخامس من أبريل/ نيسان الجاري، صاروخا باليستيا من منطقة بلدة سينبو. وأفادت الأنباء الواردة من سيؤول بأن الصاروخ سقط في بحر اليابان بعد اجتيازه مسافة 60 كيلومتراً، فيما رجحت وزارة الدفاع الأمريكية فشل العملية.

كما أطلقت كوريا الشمالية يوم 6 مارس/ آذار، 4 صواريخ، سقطت 3 منها في المنطقة الاقتصادية اليابانية في بحر اليابان، على بعد ما بين 300 و500، كيلومتر عن سواحل محافظة أكيتا شمال البلاد. وتخضع كوريا الشمالية منذ عام 2006، لعقوبات دولية، بهدف عرقلة تطوير برامجها النووية والصاروخية. ويعزز مجلس الأمن الدولي العقوبات ضد كوريا الشمالية، بعد كل تجربة جديدة تجريها حكومة بيونغ يانغ.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أن واشنطن مستعدة للتعامل مع أزمة كوريا الشمالية دون الصين، وبمشاركة دول أخرى إذا اقتضت الضرورة.