مركز المصالحة الروسي ساعد بفتح مخبز في حلبالخميس، 13 ابريل 2017 07:51 ص
ساعد مركز المصالحة الروسي في افتتاح وترميم معمل للخبز في حلب، حيث تم افتتاحه في حي قاضي عسكر في شرق حلب، وسوف يتم توزيع الخبز بالمجان، وذلك حسبما ذكرت وكالة “سبوتنك” الروسية”.
وفي وقت سابق، تم تحرير هذا الجزء من المدينة من الجماعات الإرهابية، والآن تم افتتاح أول مخبز في هذه المنطقة، حيث تم افتتاحه في مبني سكني.
هذا وسوف يقوم المركز الروسي للمصالحة بإمداده بالطحين اللازم، وذلك من خلال المساعدات الإنسانية التي يقدمها المركز للسوريين في المناطق المتضررة.
وقد بدأت إدارة المنطقة بأعمال ترميم أكبر مخبز في شرق حلب، حيث بدأ العمال بإزالة الأنقاض التي تشكلت بسبب هجمات الإرهابيين.
وقال ممثل مركز المصالحة الروسي للصحفيين أن هذا المخبز سوف يقوم بإنتاج نحو 13 ألف طن من الخبز يوميا.
وفي وقت سابق أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن تقديمه نحو 4.6 طنا من المساعدات الإنسانية للمدنيين بمحافظة حلب، حيث شملت بستان القصر، السكرية، حنان بن زياد، و المعادي، نحو 3.6 طنا من مياه الشرب المعبئة و طنا واحدا من القرطاسيات ولعب الأطفال.
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