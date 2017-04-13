"ميلانيا ترامب" تكسب تلك القضية الحساسةالخميس، 13 ابريل 2017 07:43 ص
حققت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، مكسبا هاما في قضية وصفتها وسائل إعلام عالمية عديدة بـ”الحساسة” بالنسبة لمنصب رفيع مثل زوجة الرئيس الأمريكي.
وانتزعت ميلانيا ترامب، 45 عاما، الاعتذار رسميا من صحيفة “ذا ديلي ميل” البريطانية، نظير إسقاطها دعوى قضائية رفعتها على الصحيفة، بسبب إضرارها بصورة السيدة الأمريكية الأولى.
وكانت “ذا ديلي ميل” قد نشرت تقريرا، عقب فوز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالرئاسة يتحدث عن نشاط ميلانيا حينما كانت عارضة أزياء محترفة، ووصفتها الأخيرة بأنها خاطئة تماما، وتعمدت من خلالها الصحيفة الإضرار بصورتها.
واعتذرت الصحيفة البريطانية رسميا للسيدة الأمريكية الأولى، ووافقت على دفع تعويضات تصل إلى 3 مليون دولار أمريكي، نظير إسقاط الدعوى القضائية التي رفعتها ميلانيا بحق الصحيفة.
وبحسب ما أكدته مصادر مقربة من القضية لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن الصحيفة البريطانية وافقت على دفع ما يعادل 2.9 مليون دولار أمريكي لتغطية الأضرار والنفقات التي تكبدتها ميلانيا ترامب.
ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بيانا قالت فيه: “نقر بأن المزاعم حول السيدة ترامب كانت غير صحيحة ونحن نتراجع عنها. نعتذر للسيدة ترامب عن أي أذلا ألحقته صحيفتنا بها.”
وكانت ترامب قد اتهمت الصحيفة في دعوى قدمتها في سبتمبر/أيلول الماضي بالإدلاء بمزاعم غير صحيحة، مطالبة بتعويضات لا تقل عن 150 مليون دولار.
وفي نفس السياق، قالت مصادر مقربة من السيدة الأمريكية الأولى لوكالة “رويترز” إن التسوية شاملة التكاليف القانونية والأضرار المترتبة على المقال.
كما نشر الفريق القانوني لميلانيا ترامب بيانا رسميا، رحب فيه باعتذار “ديلي ميل”، مشيرا إلى أن السيدة ترامب ستظل حريصة على حماية صورتها أمام الشعب الأمريكي، وملاحقة كافة وسائل الإعلام التي تنشر التقارير المزيفة حولها.
Daily Mail agrees to pay damages to the First Lady over a story published in August. https://t.co/jSzpAhWr6D pic.twitter.com/GsdgVYUEFr— NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) ١٢ أبريل، ٢٠١٧
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا» - محيط
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد…Wed, 12 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة - محيط
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT
-
دراسة: المهدئات تعزز خطر الالتهاب الرئوي بين مرضى الزهايمر
حذرت دراسة طبية من تناول مرضى الألزهايمر للمهدئات الأكثر شيوعا مثل الفاليوم، وزاناكس، لدورها فى زيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث كثيرا ما يعطى هؤلاء المرضى ...Tue, 11 Apr 2017 11:24:02 GMT
-
الحكومة تخصص «مندوبين» لتلقي طلبات النواب
قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع الوزارات المختلفة علي تخصيص مندوبين عنها، لتلقي طلبات النواب وذلك في إطار التعاون بين الحكومة والبرلمان ...Tue, 11 Apr 2017 10:57:38 GMT
-
ماستركارد تفتح باب التقديم للشركات الناشئة في برنامج ستارت باث ...
أطلقت ماستركارد برنامج ستارت باث لفصل صيف 2017 الذي يُعد أحدث مبادرات ماستركارد العالمية لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال سعيها ...Wed, 12 Apr 2017 19:54:28 GMT