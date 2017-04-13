يتوجه وزير خارجية فرنسا جون مارك ايرولت اليوم الخميس، إلى بكين في زيارة تستغرق يومين لبحث تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية-في بيان لها- ان جون مارك ايرولت سيجري لقاءات مع نظيره الصيني وانج يى ومستشار مجلس الدولة يانج جيتشي و نائب رئيس الوزراء الصيني ليو ياندونج .

وأضافت وزارة الخارجية أن اللقاءات ستركز على قضايا الساعة الدولية و تعزيز المصالح المشتركة في اطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي والتبادل البشري.

وأوضحت أن زيارة ايرولت ستسمح بمواصلة الحوار رفيع المستوى الذي تطور خلال الاشهر الاخيرة مع السلطات الصينية في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الصعيد الدولي و الاقليمي.

ويشار إلى أن جون مارك ايرولت يقوم بزيارته الثالثة للصين منذ توليه مهام منصبه على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية.