 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 08:00 صباحاً
روابط سريعة
اليوم..وزير خارجية فرنسا يتوجه للصين لبحث التعاون الثنائي والقضايا الدولية
جون مارك أيرولت رئيس الوزراء الفرنسي

اليوم..وزير خارجية فرنسا يتوجه للصين لبحث التعاون الثنائي والقضايا الدولية

الخميس، 13 ابريل 2017 07:44 ص
أ ش أ

يتوجه وزير خارجية فرنسا جون مارك ايرولت اليوم الخميس، إلى بكين في زيارة تستغرق يومين لبحث تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية-في بيان لها- ان جون مارك ايرولت سيجري لقاءات مع نظيره الصيني وانج يى ومستشار مجلس الدولة يانج جيتشي و نائب رئيس الوزراء الصيني ليو ياندونج .

وأضافت وزارة الخارجية أن اللقاءات ستركز على قضايا الساعة الدولية و تعزيز المصالح المشتركة في اطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي والتبادل البشري.

وأوضحت أن زيارة ايرولت ستسمح بمواصلة الحوار رفيع المستوى الذي تطور خلال الاشهر الاخيرة مع السلطات الصينية في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الصعيد الدولي و الاقليمي.

ويشار إلى أن جون مارك ايرولت يقوم بزيارته الثالثة للصين منذ توليه مهام منصبه على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3