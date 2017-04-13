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اتحاد الكرة: مباراة القمة سيديرها حكام مصريين
عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح

اتحاد الكرة: مباراة القمة سيديرها حكام مصريين

الخميس، 13 ابريل 2017 07:35 ص

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أنه سيتم إسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز، لحكام مصريين، لما لديه من ثقة كبيرة في قدراتهم.

وقال عبد الفتاح: “مباراة القمة نهاية الموسم الحالي سيديرها حكام من مصر”.

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