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اليوم .. بوتين يلتقي رئيس مجلس الدولة الصيني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

اليوم .. بوتين يلتقي رئيس مجلس الدولة الصيني

الخميس، 13 ابريل 2017 07:33 ص
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يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني شانج جاولي.

وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى إيجور شوفالوف أكد أمس الأربعاء خلال الاجتماع الرابع للجنة الحكومية “الروسية – الصينية”، حول التعاون فى مجال الاستثمار، والتى رأسها عن الجانب الصينى، شانج جاولى، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سيلتقى الخميس، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصينى، شانج جاولى.

واقترح شوفالوف - فى كلمته التى نقلتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية - متحدثا إلى “جاولى”، رفع مسألة “القطار فائق السرعة” بين موسكو، وقازان، الذى ناقشه الطرفان فى اجتماع عقد فى شكل ضيق، ليبحث فى اجتماع على مستوى أرفع، حيث قال، “بما أن القطار فائق السرعة “موسكو – قازان”، ناقشناه معكم بشكل مفصل، غالبا ستبحث هذه المسألة يوم غدا، مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين”.

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