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العثور على أول قاضية أمريكية مسلمة غارقة في نهر هدسون
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العثور على أول قاضية أمريكية مسلمة غارقة في نهر هدسون

الخميس، 13 ابريل 2017 06:34 ص

أعلنت شرطة مدينة نيويورك عثورها على أول امرأة مسلمة تعمل قاضية غارقة في نهر هدسون في نيويورك.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الخميس، عن الشرطة قولها إنها عثرت على شيلا عبدالسلام (65 عاما)، وهي قاضية سوداء في المحكمة العليا بنيويورك عثر عليها طافية قبالة الجانب الغربي من مانهاتن.

وانتشلت الشرطة جثة عبدالسلام في كامل ملابسها من المياه وأعلنت عن وفاتها في الحال. وقال المتحدث إن أسرتها تعرفت عليها وإن سبب الوفاة سيتحدد بعد تشريح الجثة.

وأصبحت عبد السلام وهي من مواليد العاصمة واشنطن، أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تعين في محاكم الاستئناف عندما عينها الحاكم الديمقراطي ماريو كومو في المحكمة العليا في الولاية في 2013.

وقال كومو في بيان “القاضية شيلا عبدالسلام كانت محلفة رائدة كرست حياتها في الخدمة العامة لكي تكون نيويورك أكثر إنصافا وعدلا للجميع”.

وذكرت موسوعة جامعة برنستون للتاريخ السياسي الأمريكي أن عبدالسلام أول امرأة مسلمة تعمل قاضية.

وجاء على موقع محكمة الاستئناف على الإنترنت أن عبدالسلام، التي تخرجت من كلية القانون بجامعة كولومبيا، بدأت عملها في مهنة المحاماة مع مؤسسة ليجال سيرفسيز في إيست بروكلين وعملت مساعدة للمدعي العام لولاية نيويورك.

وتقلدت سلسلة من المناصب القضائية بعد انتخابها في مركز للقضاة في مدينة نيويورك عام 1991.

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