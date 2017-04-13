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الخميس 13 ابريل 2017 08:00 صباحاً
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ننشر أسعار الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية

الخميس، 13 ابريل 2017 06:26 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 2 يومين
المصرف المتحد 18.05 18.15 2 يومين
كريدى أجريكول 18.05 18.15 2 يومين
بنك بلوم 18.05 18.15 19 ساعة
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 2 يومين
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 22 ساعة
بنك قناة السويس 18.05 18.15 2 يومين
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.05 18.15 2 يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 2 يومين
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 2 يومين
بنك البركة 18.05 18.15 18 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 18.05 18.20 17 ساعة
بنك القاهرة 18.05 18.15 2 يومين
البنك المركزى المصرى 18.03 18.13 15 ساعة
بنك عودة 18.00 18.10 1 يوم
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 2 يومين
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 21 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 18.00 18.15 20 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 أسبوع واحد
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 3 أسابيع
بنك مصر 17.95 18.05 أسبوع واحد
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 أسبوع واحد
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 أسبوع واحد
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