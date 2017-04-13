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فيديو.. حلمي طولان: الزمالك لديه فرصة للمنافسة على الدوري
حلمي طولان

فيديو.. حلمي طولان: الزمالك لديه فرصة للمنافسة على الدوري

الخميس، 13 ابريل 2017 06:23 ص

قال حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق، والمدير الفني السابق لفريق سموحة، إن مصر المقاصة يؤدي بشكل جيد في الدوري هذا الموسم، وأن طريقة لعبه جماعية، ولن استبعده من المنافسة على الدورى، لأنه قريب جدا من النادي الأهلى في عدد النقاط.

وأضاف “طولان”، خلال لقائه ببرنامج “الحريف” المذاع على “دى إم سي”، أن نادي الزمالك مازال يمتلك فرصة كبيرة للعودة في المنافسة على لقب الدوري خاصة أنه مازال هناك ما يقرب من 10 مباريات متبقية من عمر المسابقة، وأتمنى أن يستمر المدرب البرتغالي الجديد إيناسيو لفترة طويلة بالرغم من خسارة أول مباراة له أمام نظيره إنبي.

وأشار نجم الزمالك السابق، إلى أنه يجب أن يصل للاعبي الزمالك إحساس بامتلاك الفريق فرصة للفوز بالدورى.



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