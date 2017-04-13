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الخميس 13 ابريل 2017 07:57 صباحاً
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ننشر أسعار االريال السعودي اليوم الخميس بالبنوك المصرية
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار االريال السعودي اليوم الخميس بالبنوك المصرية

الخميس، 13 ابريل 2017 06:21 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى 4.82 4.85 2 يومين
بنك بلوم 4.81 4.84 12 دقيقة
بنك قناة السويس 4.81 4.84 2 يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 2 يومين
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 21 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 3 أيام
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 15 ساعة
بنك عودة 4.80 4.83 1 يوم
بنك القاهرة 4.79 4.84 2 يومين
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.79 4.84 2 يومين
المصرف المتحد 4.79 4.84 2 يومين
كريدى أجريكول 4.79 4.84 17 ساعة
بنك مصر 4.79 4.81 3 أيام
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 3 أيام
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 21 ساعة
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 3 أيام
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 أسبوعين
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 أسبوع واحد
البنك الأهلى اليونانى 4.73 4.81 2 يومين
بنك مصر إيران التنمية 4.69 4.87 20 ساعة
بنك البركة 4.67 4.88 3 ساعات
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 4 أسابيع
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