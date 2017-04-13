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الخميس 13 ابريل 2017 07:50 صباحاً
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ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري

الخميس، 13 ابريل 2017 06:17 ص
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 734
عيار 22 673
عيار 21 642
عيار 18 550
عيار 14 428
عيار 12 367
الاونصة 22,819
الجنيه الذهب 5,136
الكيلو 733,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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