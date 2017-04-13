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حلمي طولان: رفضت تدريب الزمالك بسبب سموحة.. فيديو
حلمي طولان

حلمي طولان: رفضت تدريب الزمالك بسبب سموحة.. فيديو

الخميس، 13 ابريل 2017 06:06 ص

أكد حلمي طولان، المدير الفني السابق لنادي سموحة، أنه تلقى عرضا لتدريب نادي الزمالك وتوقف الأمر على موافقة رئيس نادي سموحة، فرج عامر، لانشغاله وقتها بتدريب النادي السكندري.

وأضاف “طولان”، خلال لقائه ببرنامج “الحريف” المذاع على “دى إم سي”، أنه لم يحصل على ما يحتاجه مع نادى سموحة، بسبب ضيق الوقت، وأنه فضل الرحيل فى هدوء، مؤكدًا أن فرج عامر لم يتدخل فى اختيار التشكيل خلال تدريبه سموحة.

وأشار إلى أنه فوجئ بعدم التزام بعض اللاعبين فى سموحة، مضيفًا أنه اجتمع بلاعبي الفريق السكندرى، وأخبرهم أنه لن يجامل أو يظلم أحدًا، وطالبهم بالالتزام داخل وخارج الملعب.



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