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"زمن الأوائل" عن تنافس الفضاء بين أمريكا وروسيا
الفضاء

"زمن الأوائل" عن تنافس الفضاء بين أمريكا وروسيا

الخميس، 13 ابريل 2017 04:54 ص
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عقد رائد الفضاء الروسي، أليكسي ليونوف، مؤتمرا صحفيا بمناسبة صدور كتابه “زمن الأوائل.. أنا ومصيري”.

تحدث ليونوف -وفق روسيا اليوم - عن زمان التنافس في الفضاء بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وتفاصيل طفولته وعمله تحت إشراف كبير المصممين للمركبات الفضائية السوفيتية الأولى، سيرجي كوروليوف، وأول رحلة فضائية قام بها خارج المركبة الفضائية العام 1966.

شارك في حفل تقديم الكتاب الممثل السينمائي، يفجيني ميرونوف، الذي قام بأداء دور رئيس في فيلم “زمن الأوائل”، المستوحى من كتاب ليونوف، والمسؤولة عن نشر الكتاب، أوكسانا ليونوفا.
يذكر أن، أليكسي ليونوف، هو من أبرز رواد الفضاء السوفيت والروس وأكبرهم سنا، وقام العام 1966 بأول رحلة فضائية في الفضاء المفتوح.

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