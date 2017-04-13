فيلم وثائقي جديد عن "ناصر" في سبعة أجزاءالخميس، 13 ابريل 2017 04:48 ص
على إيقاع “شهرزاد” يبدأ السرد التاريخى لحياة عبدالناصر من خلال فيلم وثائقى يعرض على قناة الميادين وينقسم إلى سبعة أجزاء، يحمل الوثائقى اسم “جمال عبدالناصر” وهو نتاج جهد مشترك بين مجموعة أفراد أبرزهم المؤرخ كمال خلف الطويل، وإخراج أسامة زين.
يتخلل الوثائقى ظهور شخصيات مهمة، هم أصحاب شهادة تاريخية لعبوا أدوارا فى حياة الرئيس المصرى الراحل، ومعلقون قدموا إضاءات، بعضهم من خلفيات إسلامية وماركسية.
يصور الفيلم شريط حياة الرئيس المصرى، رجل ترك بصمته على تاريخ مصر، نموذج ملهم لأمة. إذ رأى معظم المصريين فيه من يشبههم على غرار أسلافه، بساطته فى التعامل مع الفقراء وقربه منهم أمر لم يعهده المصريون، رأت الشعوب العربية فى عبدالناصر قائدا، يحمل قضايا الأمة العربية وهمومها.
فى شخصية عبدالناصر كاريزما واضحة، لا تتطلب تحضير خطاب كامل وتلاوته عن الورقة، القدرة على الحديث أمام آلاف الجماهير واستقطاب شعبية واسعة من شعوب الدول الأخرى، فقد امتد تأثير خطاباته ليصل إلى العالم العربى.
على صعيد آخر، يتناول الوثائقى جانبا من حياة عبدالناصر البعيدة عن الأضواء، العائلة وهوايات الرجل وبساطة أحلامه، فقد كان يحلم بأن يذهب إلى السينما ويتفرج على واجهات المحال التجارية إلا أنه حرم منهما لضرورات أمنية.
يعرض الجزء الأول من وثائقى «جمال عبدالناصر» على قناة الميادين، الأحد 16 إبريل الحالى، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، أما الجزءان الثانى والثالث فى 23 و30، من الشهر الحالى، والأجزاء الرابع والخامس والسادس والسابع فى 7، 14 و21 مايو.
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