اليوم.. وزير الزراعة يفتتح مؤتمر "أجري بيزنس" الدوليالخميس، 13 ابريل 2017 05:59 ص
يفتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، اليوم، مؤتمر “أجرى بيزنس” الدولي الثالث للزراعة والاستصلاح والإنتاج الحيواني، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر.
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"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
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حريق بجوار مستشفى «طلخا» - محيط
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد…Wed, 12 Apr 2017 08:27:54 GMT
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مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
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التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة - محيط
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
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بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
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مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT
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دراسة: المهدئات تعزز خطر الالتهاب الرئوي بين مرضى الزهايمر
حذرت دراسة طبية من تناول مرضى الألزهايمر للمهدئات الأكثر شيوعا مثل الفاليوم، وزاناكس، لدورها فى زيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث كثيرا ما يعطى هؤلاء المرضى ...Tue, 11 Apr 2017 11:24:02 GMT
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الحكومة تخصص «مندوبين» لتلقي طلبات النواب
قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع الوزارات المختلفة علي تخصيص مندوبين عنها، لتلقي طلبات النواب وذلك في إطار التعاون بين الحكومة والبرلمان ...Tue, 11 Apr 2017 10:57:38 GMT
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ماستركارد تفتح باب التقديم للشركات الناشئة في برنامج ستارت باث ...
أطلقت ماستركارد برنامج ستارت باث لفصل صيف 2017 الذي يُعد أحدث مبادرات ماستركارد العالمية لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال سعيها ...Wed, 12 Apr 2017 19:54:28 GMT