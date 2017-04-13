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اليوم.. وزير الزراعة يفتتح مؤتمر "أجري بيزنس" الدولي
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة‎

اليوم.. وزير الزراعة يفتتح مؤتمر "أجري بيزنس" الدولي

الخميس، 13 ابريل 2017 05:59 ص

يفتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، اليوم، مؤتمر “أجرى بيزنس” الدولي الثالث للزراعة والاستصلاح والإنتاج الحيواني، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر.

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